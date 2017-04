Ein Tor machte den Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten aus – der VfB 03 Hilden siegte am Ende gegen Meerbusch mit 2:1.

Den großen Hurra-Stil ließ der Gast vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel war 6:0 zugunsten von Hilden ausgegangen.

Unter dem Strich nahm die Hildener beim TSV Meerbusch einen 2:1-Auswärtssieg mit.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Meerbusch. Lediglich sieben Punkte holte man. Der Gastgeber schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 54 Gegentore verdauen musste.

In den letzten fünf Spielen war für den VfB 03 Hilden noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte Hilden ein. Der Sieg hat Auswirkungen auf die Tabelle, wo der VfB 03 Hilden nun auf dem sechsten Platz steht. Die Offensivabteilung von Hilden funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 54-mal zu. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist der TSV Meerbusch zum VfR Krefeld-Fischeln, am gleichen Tag begrüßt der VfB 03 Hilden den SC Düsseldorf-West vor heimischem Publikum.