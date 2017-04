Die mögliche Elfmeter-Szene und die Leistung von Thilo Kehrer standen im Mittelpunkt der Schalker Reaktionen nach dem Derby. Wir haben Stimmen gesammelt:

Schalke-Trainer Markus Weinzierl: "Dortmund hat eine gute Qualität, wir haben eine gute Moral bewiesen und waren zum Ende dem Sieg näher als der BVB. Ich bin stolz auf unsere Leistung in der zweiten Hälfte. In der ersten Halbzeit hatten wir Respekt vor der Schnelligkeit von Dembele und Aubameyang und wollten darum hinten kein Risiko eingehen. Nach dem Rückstand lief es besser."

Weinzierl zum Elfmeter: "Es hat mir zuletzt imponiert, wie Dieter Hecking nach dem Elfmeter in der Europa League reagiert hat: Ich sage jetzt nichts dazu, habe aber eine Meinung. So halte ich es heute auch."

Weinzierl zu Coke: "Er ist noch nicht bei 100 Prozent, das hat man heute auch gesehen, aber er hat es gut gemacht."

Weinzierl zu Kehrer: "Es freut mich, dass er ein Tor geschossen hat."

Christian Heidel: "Ich habe bisher nicht einen Einzigen getroffen, der sagt, dass man in der Szene kurz vor Schluss nicht Elfmeter pfeifen muss. Ich glaube, das wäre sicherlich eine Entscheidung für den Video-Schiedsrichter gewesen und es hätte dann Elfmeter gegeben. Vorher hatten die Dortmunder drei Riesenchancen und haben vergessen, den Sack zuzumachen, aber am Ende müssen sie froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben, wenn es Elfmeter gibt. Deswegen geht das Unentschieden dann auch so in Ordnung."

Benedikt Höwedes: "Nach dem Rückstand haben die Fans uns noch einmal zurück gepusht und sich riesig über den Ausgleich gefreut. Es gab sicher eine Phase, in der Dortmund näher am 2:0 war, aber wir hatten auch unsere Chancen - ich hatte auch eine Kopfballmöglichkeit, bei der der Torwart gut hält. Wir freuen uns alle riesig für Thilo, dass er als Schalker Junge den wichtigen Ausgleichstreffer macht - und dann vor der Nordkurve, das ist schon ein geiles Gefühl."

Thilo Kehrer: "Es ist ein Riesengefühl, im Derby das 1:1 zu schießen. Schon in dem Moment, als ich den Ball getroffen habe, habe ich gemerkt: Den habe ich richtig gut getroffen - und dann ist er auch reingegangen."



Kehrer zum Maskenjubel von Aubameyang: "Ich brauche keine Maske - ich brauche mein Gesicht nicht zu verstecken."

Kehrer zu seiner Entwicklung: "Ich habe in der Hinrunde nicht so viel gespielt und dann gegen Ende meine Chance bekommen. Jetzt bin ich einfach froh, in der Mannschaft zu sein und meinen Teil zum Erfolg beizutragen. Der Trainer hat mich beglückwünscht zu meinem Tor und auch zu meiner Leistung. Vor dem Spiel hat mir Leon Goretzka noch gesagt, dass es heute eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt wäre, um mein erstes Tor zu machen - aber eigentlich war es geplant nach einer Standardsituation (lacht)."

Kehrer zur Elfmeter-Szene: "Ich sehe, dass der Ball aus kurzer Distanz an die Hand geht - er hat die Hand ziemlich weit oben, es war nicht die natürlichste Handbewegung. Ich habe den Schiedsrichter nach dem Spiel kurz dazu befragt. Er meinte, er hätte es überhaupt nicht gesehen."