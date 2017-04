Während die direkte Konkurrenz in der Regionalliga West ihre Aufgaben meisterte, konnte die Schalker U23 der Auswärtsreise zu Viktoria Köln (0:2) nichts Zählbares abgewinnen.

Für Neu-Trainer Onur Cinel, welcher die königsblauen Amateure von Ex-Coach Jürgen Luginger übernommen hatte, war es die erste Niederlage, nachdem die Formkurve der Schalker durch das Remis gegen Bonner SC (0:0) sowie einem überzeugenden Sieg gegen den Wuppertaler SV (4:2) unter der Leitung des gebürtigen Esseners nach oben zeigte. Eine Verlängerung der Schonzeit scheint für Onur nun ausgeschlossen. Verglichen mit den letzten Auftritten waren seine Schützlinge diesmal nämlich chancenlos.

So betonte der gegnerische Trainer Marco Antwerpen, der aufgrund seiner Schalker Vergangenheit den Königsblauen besonders viel Glück für den Abstiegskampf wünschte, auf der Pressekonferenz: "Wenn es zur Pause 3:0 oder 4:0 steht, muss sich niemand beschweren. Wenn es 1:0 steht, kann Schalke immer ausgleichen, aber unter dem Strich hatten sie vielleicht drei Torschüsse. Daher glaube ich, dass Schalke hier nicht die Möglichkeit hatte, einen Ausgleich zu erzielen", betonte der Viktoria-Trainer auch in die Richtung von Cinel Onur, welcher einen anderen Auftritt seiner Mannschaft sah. "Ich hatte das Gefühl, dass wir das 1:1 machen", sagte Onur gegenüber den Pressevertretern.

Anstelle des Ausgleichs fiel jedoch kurz vor Schluss das vorentscheidende 0:2. "Das Tor ist ein absolutes "No-Go". Dass mit einem Ball ein Stürmer frei vor unserem Tor steht, geht normalerweise gar nicht. Ein Tor, was nie fallen darf!", klagte der verärgerte Schalke-Coach. Durch die Niederlage muss sich die königsblaue Reserve nun weiter nach unten orientieren.

Besonders bitter: Durch den überraschenden 3:2-Erfolg von Fortuna Düsseldorf bei der Zweitauswahl von Borussia Dortmund, steht die Onur-Elf im direkten Duell am kommenden Spieltag unter Erfolgsdruck. Dass seine Mannschaft nach dem 0:2 die Köpfe nicht hängen ließ, war für den Trainer allerdings ein Schritt in die richtige Richtung. "Wir sind stabil geblieben und haben uns nicht abschießen lassen. Das spricht für unsere Mentalität und das wollen wir gegen Düsseldorf mitnehmen", kommentierte Onur das folgende Aufeinandertreffen. Beide Konkurrenten trennen zum Saisonendspurt lediglich zwei Punkte bei allerdings ungleicher Anzahl an Spielen.