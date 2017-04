Der Vorsprung von Tabellenführer MSV Duisburg in der 3. Fußball-Liga schmilzt wieder.

Am 30. Spieltag kam der ehemalige Bundesligist vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 gegen den SSV Jahn Regensburg hinaus. Nach zuletzt zwei Siegen büßten die Meidericher damit zwei Zähler ein. Verfolger 1. FC Magdeburg feierte einen Sieg. Der einstige Europapokalsieger setzte sich am Samstag vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen Rot-Weiß Erfurt durch. In der Tabelle verkürzten die Magdeburger (50) ihren Rückstand auf die Duisburger (54) auf vier Punkte.

Den Relegationsrang festigte Holstein Kiel (47). Im Nordduell feierten die drittplatzierten Kieler bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Werder Bremen ebenfalls einen 2:0-Erfolg.

Auf Rang vier liegt zunächst noch punktgleich der VfR Aalen. Das Team von Peter Vollmann setzte sich ebenfalls mit 2:0 bei Aufsteiger Sportfreunde Lotte durch. Der VfR-Coach stellte dabei auch noch einen Rekord auf: Der 59-Jährige bestritt sein 191. Spiel als Trainer in der eingleisigen 3. Liga. Seinem Team werden am Ende der Saison wegen eines DFB-Urteils zwar neun Punkte abgezogen, in Abstiegsnot dürfte Aalen deswegen aber vermutlich nicht mehr geraten.

Immer schwerer wird die Rettung für Ex-Bundesligist SC Paderborn. Nach einem 1:2 daheim gegen die SG Sonnenhof Großaspach bleiben die Paderborner Vorletzter mit sechs Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.