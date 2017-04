Der BFC Dynamo muss von einem Jugenspieler Abschied nehmen. Nachwuchstalent Kelso Ruben Joao Quiangala starb völlig unerwartet mit nur 15 Jahren.

Trauer und Tränen beim Berliner Fußball Club Dynamo. Kelso Ruben Joao Quiangala ist am Dienstag im Kreise der Familie plötzlich zusammengebrochen. Jegliche Versuche, den Jugendlichen wiederzubeleben, schlugen fehl. Ruben wurde nur 15 Jahre alt.

Wenn Fußball zur Nebensache wird

Auf seiner Internetseite reagiert der Verein aus der Regionalliga Nord/Ost tief betroffen. „Als uns die Nachricht vom Tod ereilte, stand für einen Moment die Erde still“, heißt es in der Meldung über den schmerzlichen Verlust. In der schweren Stunde versuche der Verein, noch näher zusammenzurücken und der Familie zur Seite zu stehen.

Benefizspiel für die Familie

Ein Freundschaftsspiel gegen eine College-Mannschaft aus den USA soll am Samstag dem U16-Team die Möglichkeit geben, die Emotionen über den Verlust ihres verstorbenen Mitspielers zu verarbeiten. Der Eintritt zu dem Spiel ist frei. Die Zuschauer haben jedoch beim dem Spiel die Gelegenheit, die Familie des Verstorbenen finanziell zu unterstützen.

Schweigeminute

Schon in einem Nachholspiel in der Regionalliga gegen die U23 von Hertha BSC Berlin nahm der Verein in einer Schweigeminute geschlossen Abschied von Ruben. Der Verein möchte niemanden in der Stunde der Trauer alleine lassen: „Besinnen wir uns der Kraft der Gemeinsamkeit und unseres Sports. Fußball ist unsere Energie.“