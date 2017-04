Auf zwei Positionen hat MSV-Trainer Ilia Gruev seine Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg umgestellt.

Zwei Spiele in Folge hat der MSV Duisburg gewonnen. Zuhause gegen Erfurt und in Chemnitz gab es jeweils ein 3:2. Für Ilia Gruev besteht vor dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften Jahn Regensburg demnach kein Grund, seine Mannschaft großartig umzustellen. Zumal: Die Torflaute hat seine Elf offensichtlich hinter sich gelassen.

Doch dass jetzt Spielmacher Fabian Schnellhardt ausfällt, dürfte bei den Fans der Zebras für ein Déjà-vu sorgen. Als der 23-Jährige in der Hinrunde wegen einer Roten Karte gesperrt war, schossen die Meidericher in allen drei Begegnungen kein einziges Tor. Duisburgs Mittelfeldspieler sah beim Auswärtsspiel in Chemnitz die fünfte Gelbe Karte. Für ihn wird Martin Dausch beginnen. Auch in der Viererkette gibt es eine Veränderung gegenüber der Aufstellung in Chemnitz: Statt Dan-Patrick Poggenberg beginnt Kevin Wolze auf der linken Seite.

Dass Thomas Blomeyer wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung steht, hat indes keine Auswirkungen auf die Startaufstellung. Kapitän Branimir Bajic und Dustin Bomheuer bilden das Innenverteidiger-Duo.

So spielt der MSV gegen Jahn Regensburg: Flekken – Erat, Bajic, Bomheuer, Wolze – Albutat, Dausch, Engin, Wiegel – Brandtstetter, Iljutcenko.

Auf der Bank sitzen: Zeaiter - Hajri, Onuegbu, Janjic, Daschner, Klotz, Cisse.