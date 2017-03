Rot-Weiss Essen hat es nach dem Finaleinzug in Wuppertal am Dienstag nicht geschafft, den Schwung mit in die Liga zu nehmen. RWE unterlag Alemannia Aachen mit 1:2.

Aachens Trainer Fuat Kilic sah man die Strapazen der zuvor absolvierten 90 Minuten noch deutlich an. Und so überraschte sein Einstieg in sein Statement auf der Pressekonferenz nicht: "Ich muss mich erst einmal ein bisschen beruhigen", sagte er mit leicht heiserer Stimme, aber einem breiten Grinsen.

Ein solches Grinsen hatte sein Gegenüber Sven Demandt nicht aufziehen können. Denn die Niederlage gegen die Kaiserstädter war schmerzhaft. Trotz der 90 intensiven Pokalminuten am Dienstag in Wuppertal fightete sein Team erneut über die gesamte Spieldauer durch, ohne sich jedoch zu belohnen. So war es der ehemalige RWE-Defensivmann Jerome Propheter, der in der 88. Minute den nach einem Foul von Philipp Zeiger an Joy-Lance Mickels gegebenen Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer verwandelte. Zuvor hatte der ehemalige Krayer Philipp Gödde die Alemannen in Führung gebracht (Demandt: "Auch davon haben wir uns nicht rausbringen lassen."), Benjamin Baier nur zwei Minuten ausgeglichen. Am Ende stand RWE dennoch mit leeren Händen da. "Wir haben es eigentlich nicht verdient zu verlieren", lautete die kurze Zusammenfassung des Fußballlehrers.

Über den Elfmeter streiten wollte Demandt nicht. "Ich glaube, dass er berechtigt war", gab er zu. Aber: "Ich glaube auch, dass man vorher auch ein Foul an Timo Becker geben kann. Aber es nutzt letztendlich nichts." Und so machte Demandt seinem Team am Ende eher noch Komplimente, als sich großartig über die verlorenen Punkte zu echauffieren. Eine Niederlage im Pokalhalbfinale wäre für die Essener ohnehin schmerzlicher gewesen. Demandt: "Nach dem Pokalspiel war es nicht so einfach, eine solche Leistung zu bringen, von daher ziehe ich vor der Mannschaft alle Hüte. Sie hat vor allem in der zweiten Hälfte alles an Kräften rausgehauen, was noch drin war."

Am Ende haben sich die Essener, wie so oft bereits in dieser Saison, nicht belohnen können. Die vielleicht beste Chance des Spiels hatte Innenverteidiger Gino Windmüller, der zum dritten Mal von Beginn an auflaufen durfte. Doch seinen Schuss mit links aus halbrechter Position setzte er knapp am Tor vorbei. Doch auch hier gilt: Im Pokal wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen schmerzhafter gewesen.