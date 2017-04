Franco Di Santo ist Derby-Experte. Bei Chelsea hat er zig Stadt-Duelle bestritten. Zu seiner Zeit in Bremen hat Di Santo die Nord-Duelle gegen Hamburg erlebt.

Aber an Schalke gegen Dortmund kommt für ihn nur wenig heran.

Franco Di Santo, Sie haben mit Ihrem früheren Verein FC Chelsea viele Londoner Stadt-Duelle erlebt. Ist das Revier-Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund vergleichbar mit Chelsea gegen Arsenal?

Wenn ich so einen Vergleich ziehe, dann sogar noch eher den aus meiner Heimat Argentinien. Beim Spiel zwischen Boca Juniors und River Plate geht es ähnlich heiß her wie bei Schalke gegen Dortmund. Dieses Derby ist zweifellos das beste in Deutschland. Ich kenne ja aus meiner Zeit bei Werder Bremen auch die Spiele gegen den Nord-Rivalen Hamburger SV.

Ich bin fest überzeugt davon, dass Schalke 04 viel Potenzial hat Franco di Santo (Schalke 04)

Hat Schalke die Chance, die in der Tabelle deutlich besser platzierten Dortmunder zu besiegen?

Ja. Wir wollen das Derby gewinnen. So etwas zu schaffen, löst ein ganz spezielles Gefühl aus. In diesem Spiel kann alles passieren. Da sind beide Mannschaften gleichermaßen Favorit. Wir kämpfen nicht nur ums Prestige, sondern auch um eine bessere Position in der Tabelle.

Wie sehen Sie Schalkes Perspektive im Saison-Endspurt?

Wir müssen nach den letzten guten Ergebnissen weitermachen und wollen uns weiter verbessern. Dann sehen wir, was bis zum Ende dabei herauskommt. Ich bin fest überzeugt davon, dass Schalke 04 viel Potenzial hat.