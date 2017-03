Es gibt kein Fußballspiel in Deutschland, das von ähnlich starken Emotionen begleitet wird wie das Duell der beiden Reviergrößen. Ein Kommentar.

Als Markus Weinzierl, der in den Neunzigern für die zweite Mannschaft des FC Bayern am Ball war, nach seinen Derby-Erfahrungen als Spieler gefragt wurde, antwortete er: „Bayern-Amateure gegen 1860-Amateure. Sonst keine.“ Man kann sich also leicht vorstellen, wie sich der neue Trainer des FC Schalke 04 vor seinem ersten Heimderby gegen Borussia Dortmund fühlen muss, wie sehr ihn die Wucht all der hier üblichen Aufgeregtheiten mitreißt. Wer zuvor nur im Sandkasten saß, der kommt bei einem Sturm in der Sahara ins Staunen.

Beim Revierderby ist nichts mehr normal. Es wird längst mit so viel Bedeutung überfrachtet und von so vielen Emotionen begleitet, dass es eine einzigartige Dimension erreicht hat. Aber warum?

Nicht immer fanden Duelle auf Augenhöhe statt

Es war längst nicht immer so, dass Fußball-Anhänger in dieser Region tagelang vorher und tagelang nachher kaum ein anderes Gesprächsthema kannten als dieses Fußballspiel. In den Siebzigern quälten sich die Dortmunder vier Jahre lang durch die Zweite Liga, in den Achtzigern stieg Schalke dreimal ab. Duelle auf Augenhöhe fanden also nicht statt, es fehlten Reibungspunkte. Heute kaum vorstellbar: 30 .000 Plätze waren 1983 in der großen Betonschüssel namens Parkstadion leer geblieben, als ausgerechnet der in finanzieller Not nach Dortmund transferierte Schalker Junge Rüdiger Abramczik den BVB mit zwei Treffern zum 2:1-Sieg schoss.

Seit nunmehr rund 25 Jahren aber ist das Derby im Ruhrgebiet emotional aufgeladen wie kein anderes in Deutschland. Weil sich der Hamburger SV und der FC St. Pauli, Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach oder Bayern München und 1860 München eben nicht ständig auf höchstem Niveau begegnen. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund ist durch Klasse zum Klassiker geworden. Egal war diese Partie in der jüngeren Vergangenheit nie, weil beide Klubs konstant zu den Schwergewichten der Bundesliga zählen – bei wechselnden Führungsrollen im direkten Vergleich.

Das Ruhrgebiet kann stolz darauf sein, von zwei solchen Giganten unterhalten zu werden.