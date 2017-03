Die 55. U19 Champions Trophy 2017 wird vom 13. bis zum 17. April 2017 im Paul-Janes-Stadion stattfinden.

Das internationale Fußballturnier, das seit 1963 traditionell am Osterwochenende ausgetragen wird feiert im kommenden Jahr sein 55. Jubiläum. „Aus diesem Anlass wollten wir etwas Besonderes, etwas Großes machen“, erklärt Turnierleiter Martin Meyer, „welcher Ort wäre besser geeignet als das Paul-Janes-Stadion, das zweitgrößte Stadion in der Stadt – die Arena bekommen wir ja 'noch' nicht voll.“ Gastgebender Verein bleibt auch in Flingern der BV 04 Düsseldorf.

Um den Titel in zwei Grippen spielen folgende Mannschaften:

Gruppe A: FC Nordsjælland, Japan Highschool Selection,Red Bull Salzburg (Titelverteidiger), FSV Mainz 05, Fortuna Düsseldorf

Gruppe B: Cruzeiro EC, FC Liverpool, Benfica Lissabon, Borussia Mönchengladbach, B.V. 04 Düsseldorf

Mehr Infos zum Turnier erhalten Sie unter diesem Link.