Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Rot-Weiss Essen sind die Wunden beim Wuppertaler SV zwar immer noch nicht gänzlich geleckt, doch das nächste Spiel steht bereits vor der Tür.

Am Samstag gastiert ab 14 Uhr die Reserve des 1. FC Köln im Stadion am Zoo. Auch wenn diesmal nicht 13.000 Zuschauer wie gegen RWE sondern die üblichen 3000 bis 4000 Fans erwartet werden, nimmt Trainer Stefan Vollmerhausen seine Mannschaft in die Pflicht. "Ich bin seit gut zehn Jahren Trainer, auch für mich war es wohl die härteste Niederlage der Karriere. Das tut immer noch weh. Aber es muss weitergehen. Jetzt kommt ein Gegner der gut drauf ist. Das sind wir aber auch. Wir haben bisher immer abgeliefert und das ist auch unser Ziel für das Köln-Spiel. Wir dürfen und werden aufgrund der Niederlage gegen Essen jetzt nicht alles schlechtreden", findet der populäre "Stevie" klare Worte.

Gegen den FC-Nachwuchs muss der WSV neben Ercan Aydogmus (Karriereende nach Knorpelschaden) und Silvio Pagano (Bänderriss) wohl auch auf den angeschlagenen David Leikauf verzichten.