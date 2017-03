Schön, wenn man diese Auswahl hat. Noch heute streiten sich die Gelehrten, wer an diesem Abend des 30. Januar 2004 zum Rückrunden-Auftakt der Bundesliga Schalkes Derby-Held war:

Frank Rost oder Ebbe Sand? Der Torwart hielt zwei Elfmeter, erst einen von Jan Koller (9.), dann noch einen von Torsten Frings (74.). Doch so richtig schön rund wurde die Geschichte erst in der 88. Minute, als Ebbe Sand für Schalke das 1:0-Siegtor schoss.

„Verdammte Scheiße”, brüllte Dortmunds Stadionsprecher Norbert Dickel ins BVB-Fan-Radio, das man sich auch in Schalker Kreisen damals gerne zur eigenen Belustigung angehört hatte: Denn die Dortmunder waren zu dieser Zeit nicht nur erfolglos, sondern auch pleite.

Dass Schalkes Torschütze im Derby ausgerechnet Ebbe Sand hieß, war dann noch eine eigene Geschichte für sich. Denn der dänische Publikumsliebling war von Trainer Jupp Heynckes nur eingewechselt worden war, weil er in einem Formtief steckte. Mehr als neun Monate hatte Sand, der Torschützenkönig von 2001, nicht mehr in der Bundesliga getroffen – bis zu diesem Abend in Dortmund.

1904 Tage ohne Derby-Niederlage

Gegen den BVB ging zu dieser Zeit für Schalke halt alles: Es war das elfte Bundesliga-Derby in Folge ohne Niederlage für Königsblau, hinzu kamen während dieser Serie noch zwei Schalker Siege im DFB-Pokal und im Ligapokal gegen den Erzrivalen. Seit dem 5. Mai 1999 war Schalke gegen Dortmund ungeschlagen – am Tag nach der doppelten Heldentat von Frank Rost und Ebbe Sand hielt die stolze Serie nun schon seit historisch wertvollen 1904 Tagen.

WDR-Radioreporter Manfred Breuckmann rechnete hoch und sagte: „In diesem Jahr werden in Dortmund die ersten Kinder eingeschult, die noch nie einen Sieg gegen Schalke erlebt haben.”