In den letzten sechs Spielen sprang für 08/29 Friedrichsfeld nicht ein Sieg heraus.

Gegen Sterkrade 06/07 soll sich das ändern. Zwar blieb Sterkrade nun seit sechs Partien ohne Sieg. Gegen den SC 26 Bocholt trennte man sich zuletzt aber wenigstens mit einem 1:1-Remis. Am letzten Spieltag nahm Friedrichsfeld gegen den SV Krechting die zehnte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Das Hinspiel zwischen 08/29 Friedrichsfeld und 06/07 endete 0:2.

Sterkrade 06/07 ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Gastgeber bisher ein. Nach 23 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von Sterkrade durchschnittlich: elf Siege, zwei Unentschieden und zehn Niederlagen. Mit 35 Punkten auf der Habenseite steht die Sterkrader derzeit auf dem achten Rang.

Friedrichsfeld belegt mit 32 Punkten den neunten Tabellenplatz. Fünf Spiele und kein einziger Sieg! Für 06/07 und 08/29 Friedrichsfeld gab es in den letzten Spielen wenig zu lachen. Beide Mannschaften werden versuchen den Bann zu brechen, weshalb die Zuschauer auf ein spannendes Spiel hoffen dürfen. Die bisherigen Gastauftritte brachten Friedrichsfeld Respekt in der Liga ein – ein Vorbote für die Partie bei Sterkrade 06/07? Beide Teams sind in der gleichen Tabellenregion unterwegs. Den Unterschied machen lediglich drei Zähler aus. Die Zuschauer dürfen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften erwarten – zumindest lässt das bisherige Saisonabschneiden der beiden Teams diese Schlussfolgerung zu.