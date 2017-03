In der Oberliga Westfalen steht am Wochenende der 25. Spieltag an. Das Topspiel steigt zwischen SC Roland und SC Paderborn II. Abstiegskampf pur!

In der Oberliga Westfalen ist der Tabellenkeller ein heißes Pflaster. Die hälfte der Liga muss zittern. Momentan steht er SC Roland auf dem vorletzten Platz. Die nächste Chance, diesen zu verlassen, bietet sich am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten SC Paderborn. Für den 2.Vorsitzenden Frank Westerbeck gibt es deshalb nur ein Ziel: "Da wir in den letzten fünf Spielen leider sieglos geblieben sind, stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Es zählt nur ein Sieg!" Dabei ist es ihm egal, wie oder wann der Treffer zum Glück zu Stande kommt: "Von mir aus kann der Treffer auch in der 115. Minute fallen. Ich hoffe die Jungs belohnen sich einfach für die moralischen und kämpferischen Top-Leistungen der letzten Wochen." Den 25. Spieltag tippt Frank Westerbeck (2. Vorsitzender SC Roland Beckum)

Tipps Heim Gast Experte RS FC Gütersloh 2000 SV Lippstadt 08 0:1 0:2 FC Brünninghausen Eintracht Rheine 2:0 0:1 Hammer SpVg 1. FC Kaan-Marienborn 07 3:1 3:1 SC Roland Beckum SC Paderborn 07 II - 1:1 TuS Erndtebrück 1895 SuS Stadtlohn 3:0 4:1 SpVgg Erkenschwick Westfalia Rhynern 1:2 1:3 SC Hassel SuS Neuenkirchen 2:2 2:2 TSV Marl-Hüls TuS Ennepetal 3:1 2:1 ASC 09 Dortmund Arminia Bielefeld II 1:2 1:3

