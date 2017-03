Nach zehn Partien ohne Sieg braucht der FC Kray mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen den SC Kapellen-Erft.

Am letzten Spieltag verlor Kray gegen den SC Düsseldorf-West und steckte damit die 16. Niederlage in dieser Saison ein. Zuletzt musste sich auch Kapellen-Erft geschlagen geben, als man gegen Ratingen 04/19 die zwölfte Saisonniederlage kassierte. Der FCK hat sich Wiedergutmachung vorgenommen. In der Hinrunde unterlag der Gastgeber gegen den SC Kapellen-Erft sang- und klanglos mit 0:5.

Der FC Kray ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Der Absteiger belegt mit zwölf Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Kray ist deutlich zu hoch. 61 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Niederrhein fing sich bislang mehr Tore.

Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Kapellen-Erft lediglich einmal die Optimalausbeute. Auswärts drückt der Schuh – nur acht Punkte stehen auf der Habenseite des Gasts. Der SC Kapellen-Erft steht aktuell auf Position 14 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Dieses Spiel wird für den FCK sicher keine leichte Aufgabe, da Kapellen-Erft 14 Punkte mehr aus den bisherigen Spielen zu Tage förderte.