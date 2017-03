Am Sonntag (15 Uhr) geht es für Adler Union Frintrop zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit sechs Partien ist der Vogelheimer SV nun ohne Niederlage.

Während Vogelheim nach dem 4:0 über die SSVg Velbert 2 mit breiter Brust antritt, musste sich Frintrop zuletzt mit 1:2 geschlagen geben. Im Hinspiel hatte der Vogelheimer SV im Derby bei Adler Union die volle Punktzahl eingefahren (5:3).

Vogelheim tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an. Das Team von Trainer Sascha Hense ist gut drauf. Vor allem die Auftritte vor heimischer Kulisse am Lichtenhorst können sich sehen lassen. Neun Siege, ein Remis und nur eine Niederlage verbreiten Optimismus beim Gastgeber. Nach 23 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für den Vogelheimer SV 49 Zähler zu Buche. An der Abwehr von Vogelheim ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 25 Gegentreffer musste die Vogelheimer bislang hinnehmen.

In den jüngsten fünf Auftritten brachte Adler Union Essen-Frintrop nur einen Sieg zustande. Der Gast bekleidet mit 19 Zählern Tabellenposition 14. Die junge Truppe steckt tief im Abstiegssumpf. Über drei Treffer pro Spiel – diese überragende Torausbeute legt der Vogelheimer SV vor. Frintrop muss sich definitiv etwas einfallen lassen, um die Offensivabteilung von Vogelheim zu stoppen. Mit 15 Siegen gewann der Vogelheimer SV genau so häufig wie Adler Union in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will. Vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz von Vogelheim. Adler hat eine harte Nuss zu knacken.