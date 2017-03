Am Sonntag trifft der SV Schwafheim auf RW Oberhausen U23.

Beim TuS Essen-West gab es für Schwafheim am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 4:1-Niederlage. Hinter der RWO U23 liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den VfB Speldorf verbuchte man einen 4:1-Erfolg. Im Hinspiel strich RWO II die volle Punktzahl ein und feierte einen 4:2-Erfolg über den SV Schwafheim. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?

Schwafheim entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen. Der Aufsteiger belegt mit 23 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Der SV Schwafheim musste schon 51 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

RW Oberhausen U23 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Der Gast belegt mit 51 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die Angriffsreihe des Absteigers lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 59 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Vor allem die Offensivabteilung der RWO U23 muss Schwafheim in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Viele Auswärtsauftritte von RWO II waren bislang von Erfolg gekrönt – gute Voraussetzungen für das Match beim SV Schwafheim. Aufgrund der Tabellensituation und der aktuellen Formkurve geht RW Oberhausen U23 als Favorit ins Rennen. Schwafheim muss alles in die Waagschale werfen, um gegen die RWO U23 zu bestehen.