Der TuS Essen-West trifft am Sonntag (15:00 Uhr) auf die Spvgg.

Sterkrade-Nord. Sterkrade-Nord musste sich im vorigen Spiel dem VfL Rhede mit 3:2 beugen. Am Mittwoch holte Essen-West dagegen drei Punkte gegen den SV Schwafheim (4:1). Das Hinspiel zwischen dem TuS Essen-West und Sterkrade endete 1:2.

Mit neun Siegen weist die Bilanz der Spvgg. Sterkrade-Nord genau so viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Auf fremdem Terrain reklamierte Essen-West erst sieben Zähler für sich. Auf 16. Rang hielt sich der Gast in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Zu den sechs Siegen und sechs Unentschieden gesellen sich beim TuS Essen-West zwölf Pleiten. Im Tableau ist für Essen-West mit dem zwölften Platz noch Luft nach oben.

Gegen den TuS Essen-West soll für Sterkrade-Nord das möglich werden, was in den letzten vier Spielen verwehrt geblieben ist: ein dreifacher Punktgewinn. Insbesondere den Angriff von Sterkrade gilt es für Essen-West in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt die Spvgg. Sterkrade-Nord den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Die Zuschauer dürfen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften erwarten – zumindest lässt das bisherige Saisonabschneiden der beiden Teams diese Schlussfolgerung zu.