Am Sonntag trifft der 1.FC Kleve auf die SF Königshardt.

Anstoß ist um 15:00 Uhr. Jüngst brachte Arminia Klosterhardt Kleve die neunte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Königshardt dagegen muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Im Hinspiel hatte der 1. FC Kleve die Punkte vom Gastgeber entführt und einen 2:1-Auswärtssieg für sich reklamiert.

Die Klever verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte ein. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Kleve sind 15 Punkte aus elf Spielen.

Die Auswärtsbilanz der SFK ist mit elf Punkten noch ausbaufähig. Der aktuelle Ertrag des Gasts zusammengefasst: sechsmal die Maximalausbeute, fünf Unentschieden und 13 Niederlagen. Der Aufsteiger steht aktuell auf Position 14 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Im Angriff der SF Königshardt herrscht Flaute. Erst 26-mal brachte die Königshardter den Ball im gegnerischen Tor unter. Die Zuschauer dürfen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften erwarten – zumindest lässt das bisherige Saisonabschneiden der beiden Teams diese Schlussfolgerung zu.