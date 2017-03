Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr trifft PSV Wesel-Lackhausen auf den Duisburger SV 1900.

Am letzten Spieltag nahm Wesel gegen den SV Straelen die 16. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Duisburg dagegen strich am Mittwoch drei Zähler gegen die SF Niederwenigern ein (2:1). Nachdem Lackhausen sich im Hinspiel als keine große Hürde für den DSV erwies und mit 0:4 verlor, soll es im Rückspiel besser laufen für PSV Wesel-Lackhausen.

Zuletzt lief es recht ordentlich für Wesel – zwölf Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag. Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um seine Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Lackhausen: Von den insgesamt 24 Punkten wurden immerhin 15 Punkte auf heimischem Boden geholt. Auf dem 18. Platz der Hinserie nahm man von PSV Wesel-Lackhausen wenig Notiz. Der aktuell sechste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Gegenwärtig rangiert PSV Wesel-Lackhausen auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mit 62 Toren fing sich der PSV die meisten Gegentore der Landesliga Niederrhein 2.

Mit fünf Siegen in Folge ist der Duisburger SV 1900 so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“. Bereits sieben Spiele absolvierte der Gast nach der Winterpause. Hierbei sammelte Duisburg bei sechs Siegen und einem Remis stolze 19 Zähler und weilt dadurch mit 37 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Elf Siege und vier Remis stehen neun Pleiten in der Bilanz des DSV gegenüber. Wesel steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison des Duisburger SV 1900 bedeutend besser als die von Lackhausen.