Meiderich 06/95 empfängt den VfR Bottrop-Ebel.

Am letzten Spieltag verlor Meiderich gegen den 1. FC Bocholt 2 und steckte damit die 13. Niederlage in dieser Saison ein. Der letzte Auftritt von Bottrop-Ebel verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 1:4-Niederlage gegen DJK Vierlinden. Meiderich 06/95 hatte im Hinspiel beim VfR die Nase klar mit 6:3 vorn gehabt.

Zuletzt gewann Meiderich etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der Gastgeber in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss die Meidericher diesen Trend fortsetzen. Meiderich 06/95 muss sich ohne Zweifel um seine Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Meiderich sind 16 Punkte aus zwölf Spielen. Nachdem Meiderich 06/95 die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Meiderich aktuell den achten Rang.

Auf fremden Plätzen läuft es für den VfR Bottrop-Ebel bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere zehn Zähler. Die Zwischenbilanz des Gasts liest sich wie folgt: sechs Siege, ein Remis und 16 Niederlagen. Der Aufsteiger befindet sich derzeit im Tabellenkeller. Auf Bottrop-Ebel passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Bottroper bereits 81 Gegentreffer hinnehmen. Die Zuschauer dürfen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften erwarten – zumindest lässt das bisherige Saisonabschneiden der beiden Teams diese Schlussfolgerung zu.