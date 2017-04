Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr treffen die SF Hamborn 07 auf Olympia Bocholt.

Spitzenreiter gegen das abgeschlagene Schlusslicht. Genau richtig für Hamborn, um nach der ersten Niederlage und dem folgenden Remis wieder in die Erfolgsspur zu finden im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga. Gegen Fortuna Bottrop sprang für Hamborn zuletzt nur eine Punkteteilung heraus (1:1). Bocholt musste am letzten Spieltag die 23. Niederlage einstecken, will aber auch dieses Mal wieder alles geben, um endlich den ersten Saisonsieg zu feiern. Die Löwen hatte im Hinspiel bei Olympia die Nase klar mit 4:0 vorn gehabt.

Die SF Hamborn 07 ist zu Hause noch immer ohne Punktverlust. Mit 67 Zählern führt der Gastgeber das Klassement der Bezirksliga Niederrhein 5 souverän an. Das bisherige Abschneiden von Hamborn: 22 Siege, eine Punkteteilung und ein Misserfolg. An der Hintermannschaft der Löwen ist kaum ein Vorbeikommen, erst 16-mal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Bezirksliga Niederrhein 5 weist bis dato einen besseren Wert auf.

Auf fremden Plätzen läuft es für Olympia Bocholt bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf einen mageren Zähler. Mit lediglich einem Zähler aus 24 Partien steht der Gast auf einem Abstiegsplatz. Die Offensive des Tabellenletzten zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zehn geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Bei der SF Hamborn 07 sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ die Hamborner Löwen das Feld als Sieger, während Bocholt in dieser Zeit sieglos blieb. Über drei Treffer pro Spiel – diese Wahnsinnstorausbeute legt Hamborn vor. Olympia muss sich definitiv etwas einfallen lassen, um die Offensivabteilung der Löwen zu stoppen. Für Olympia Bocholt wird es sehr schwer, bei der SF Hamborn 07 zu punkten.