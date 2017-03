Die beste Mannschaft der Rückrunde, der FC Frohlinde, empfängt den Erler SV 08.

Am Sonntag wies Frohlinde Rot-Weiß Barop mit 2:0 in die Schranken. Erle schlug Vestia Disteln am Donnerstag mit 3:1 und hat somit Rückenwind. Das Hinspiel zwischen dem Erler SV 08 und dem FC Frohlinde endete 2:4.

Auf die eigene Heimstärke ist Verlass. Frohlinde holte daheim bislang sieben Siege und zwei Remis. Zu Hause verlor man lediglich einmal. Mit 50 Zählern führt der Gastgeber das Klassement der Bezirksliga Westfalen 9 souverän an. Nur zweimal gab sich der FC Frohlinde bisher geschlagen. Prunkstück von Frohlinde ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 15 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Auswärts ist der Knoten noch nicht geplatzt: Erst sieben Punkte holte Erle. Sechs Siege, zwei Unentschieden und 13 Niederlagen stehen bis dato für den Gast zu Buche. Die Erler findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Erler SV 08 ist deutlich zu hoch. 56 Gegentreffer – kein Team der Bezirksliga Westfalen 9 fing sich bislang mehr Tore.

Die letzten fünf Spiele hat der FC Frohlinde alle gewonnen und ist in der jetzigen Form sehr schwer zu bremsen. Gelingt es Erle, diesen Lauf zu beenden? Die Hintermannschaft des Erler SV 08 ist gewarnt, im Schnitt trifft die Offensivabteilung von Frohlinde mehr als zweimal pro Spiel ins Schwarze. Erle geht eindeutig als Außenseiter in die Partie. Im Verlauf der Saison holte der Erler SV 08 nämlich insgesamt 30 Zähler weniger als der FC Frohlinde.