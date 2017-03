Arminia Bielefeld 2 trifft am Sonntag (15:15 Uhr) auf ASC 09 Dortmund.

Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Dortmund ernüchternd. Gegen SuS Stadtlohn kassierte man ein 1:5. Im letzten Spiel war für die Arminia nur ein Unentschieden drin. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Der Gast siegte mit 2:1.

Zuletzt gewann der ASC etwas an Boden. Zwei Siege und zwei Unentschieden schaffte der Gastgeber in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss Aplerbecker diesen Trend fortsetzen. Die Heimbilanz von ASC 09 Dortmund ist ausbaufähig. Aus zwölf Heimspielen wurden nur zwölf Punkte geholt. Nachdem Dortmund die Hinserie auf Platz 16 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der ASC aktuell den sechsten Rang. ASC 09 Dortmund verbuchte insgesamt sechs Siege, acht Remis und zehn Niederlagen.

Auswärts drückt der Schuh – nur zehn Punkte stehen auf der Habenseite des DSC. Der siebte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Arminia Bielefeld 2. Mit acht Siegen und acht Niederlagen weist die Arminen eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht die Arminia im Mittelfeld der Tabelle. In der Defensive des DSC greifen die Räder ineinander, sodass Arminia Bielefeld 2 im bisherigen Saisonverlauf erst 23-mal einen Gegentreffer einsteckte. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur fünf Punkte auseinander. Dortmund steht vor einer schweren, aber nicht unmöglichen Aufgabe.