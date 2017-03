Am Sonntag trifft der FC Brünninghausen in der Oberliga Westfalen auf FC Eintracht Rheine.

Anstoß ist um 15:00 Uhr. Auf heimischem Terrain blieb Brünninghausen am vorigen Sonntag aufgrund der 0:1-Pleite gegen Hammer SpVg ohne Punkte. Hinter Rheine liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen TuS Ennepetal verbuchte man einen 3:2-Erfolg. Im Hinspiel hatte der FCE die Nase vorn und verbuchte einen 3:1-Sieg.

Die Heimbilanz von FC Brünninghausen ist ausbaufähig. Aus elf Heimspielen wurden nur 13 Punkte geholt. Die Leistungssteigerung des Gastgebers lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Aufsteiger einen deutlich verbesserten achten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Sieben Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat Brünninghausen derzeit auf dem Konto. Gegenwärtig rangiert FC Brünninghausen auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken.

Die letzten Resultate von FC Eintracht Rheine konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien. Zehnmal ging der Gast bislang komplett leer aus. Hingegen wurde elfmal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen drei Punkteteilungen. Mit 36 gesammelten Zählern hat Rheine den sechsten Platz im Klassement inne. Brünninghausen steht vor einer schweren, aber nicht unmöglichen Aufgabe.