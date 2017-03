Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr trifft Hammer SpVg auf den 1.

FC Kaan-Marienborn. Hamm gewann das letzte Spiel gegen FC Brünninghausen mit 1:0 und liegt mit 46 Punkten weit oben in der Tabelle. Letzte Woche gewann Kaan-Marienborn gegen SC Roland Beckum mit 2:0. Damit liegt der 1. FC Kaan-Marienborn mit 31 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.

Der HSV tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an. Die Auftritte vor heimischer Kulisse können sich sehen lassen. Fünf Siege, zwei Remis und nur zwei Niederlagen verbreiten Optimismus beim Gastgeber. Die Spielvereinigung weiß 14 Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen auf der Habenseite. An der Hintermannschaft von Hammer SpVg ist kaum ein Vorbeikommen, erst 20-mal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Oberliga Westfalen weist bis dato einen besseren Wert auf.

Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Kaan-Marienborn in den vergangenen fünf Spielen. Auf fremden Plätzen läuft es für den Gast bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere zwölf Zähler. Am liebsten teilt der Aufsteiger die Punkte. Da man aber auch siebenmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Gegen Hamm erwartet den 1. FC Kaan-Marienborn eine hohe Hürde.