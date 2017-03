Diese Woche ist der VfL Kamen zu Gast.

Es steht ein „Sechs-Punkte-Spiel“ für die SuS Kaiserau auf dem Programm. Kaiserau gewann das letzte Spiel souverän mit 2:0 gegen die TuS Ascheberg und muss sich deshalb nicht verstecken. Nichts zu holen gab es beim letzten Ligaauftritt, als sich Kamen auf eigener Anlage mit 0:3 Viktoria Kirchderne geschlagen geben musste. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf Besserung.

Zuletzt lief es recht ordentlich für die SuS Kaiserau – neun Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag. Bereits sieben Spiele absolvierte der Gastgeber nach der Winterpause. Hierbei sammelte Kaiserau bei vier Siegen und drei Remis stolze 15 Zähler und weilt dadurch mit 31 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Der VfL Kamen belegt mit 32 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die SuS Kaiserau bekommt es mit einer harten Nuss zu tun. In der Fremde weiß Kamen bislang zu überzeugen. Die Kontrahenten liegen in der Tabelle beinahe gleichauf. Lediglich ein Zähler trennt die Teams aktuell. Kaiserau weiß acht Siege, sieben Unentschieden und sieben Niederlagen auf der Habenseite. Die bisherige Ausbeute des VfL Kamen: neun Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen. Beide Mannschaften dürften sich die gleichen Siegchancen ausrechnen. Im Tableau liegen die Kontrahenten in jedem Fall dicht beieinander.