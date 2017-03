Schalke 04 bangt vor dem Revierderby am Samstag gegen Borussia Dortmund um den Einsatz von Leistungsträger Sead Kolasinac.

Der offensivstarke Linksverteidiger ist vorzeitig von der bosnischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Ihn plagen muskuläre Probleme - wie schon vor dem Spiel in Mainz, das er dann trotzdem bestritt und mit dem Goldenen Tor sogar entschied.

“Wir werden ihn am Samstag nur einsetzen, wenn er hundertprozentig fit ist, denn wir haben nicht nur dieses eine Spiel”, betonte Schalkes Trainer Markus Weinzierl. Dass ihn ein Ausfall von Kolasinac, der beim 0:0 im Hinspiel wegen seiner kämpferischen Klasse herausragte, schmerzen würde, ist natürlich klar. Weinzierl schwärmt von dem 23-Jährigen: “Seo ist ein Paradebeispiel für die positive Entwicklung, die ein Spieler nehmen kann. Er hatte am Anfang der Saison gute Konkurrenz mit Baba, aber er hat seine Chance genutzt und sich durchgebissen. Er ist eine Säule für uns, ein Energiespieler, der auch die anderen mitreißt.”

Natürlich sähe nicht nur Weinzierl diesen Top-Profi gerne auch in der kommenden Saison in Schalkes Aufgebot. Das Problem: Der Vertrag von Kolasinac läuft aus, und natürlich sind in ganz Europa mehrere Vereine auf ihn aufmerksam geworden. Er könnte sogar zwischen England und Italien wählen, falls er sich zu einem Wechsel ins Ausland entschließen würde. Der Vorteil für den Spieler wäre, dass er jetzt ablösefrei wechseln und daher ganz groß abkassieren könnte. Auf Schalke weiß der ehemalige Kapitän der A-Junioren zwar, was er an diesem Verein hat, aber die Königsblauen haben einen echten Verhandlungsnachteil. Sie können dem begehrten Profi nämlich nicht garantieren, dass er sich im blau-weißen Dress auch in der kommenden Saison auf der internationalen Bühne bewegen könnte.

Zum Stand der Verhandlungen will sich Schalkes Sportvorstand Christian Heidel derzeit nicht äußern. “Ich habe eine klare Vereinbarung mit dem Berater getroffen, dass von beiden Seiten nichts nach außen kommt”, sagt Heidel. Aber so viel verrät er dann doch: “Es wird sicherlich bald eine Entscheidung geben.

Sollte Kolasinac am Samstag gegen Dortmund ausfallen, stünden wegen des Fehlens von Abdul Rahman Baba und Dennis Aogo lediglich zwei Spieler als Alternativen bereit, die keine gelernten Linksverteidiger sind: Thilo Kehrer und Daniel Caligiuri.