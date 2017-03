Fußball-Weltmeister Rainer Bonhof musste seinen 65. Geburtstag im Franziskus-Krankenhaus in Mönchengladbach verbringen.

Borussias Vizepräsident hatte bereits Anfang der Woche über Herzschmerzen geklagt. Im Krankenhaus wurde dann ein Eingriff vorgenommen. Um die Arbeits des Herzens zu verbessern, setzten die Mediziner zwei Stents. Die kleine Operation verlief offenbar reibungslos, so dass Bonhof am Donnerstag schon wieder nach Hause konnte.

Ob der ehemalige Bundesliga-Profi der Borussia bereits zum Pflichtspiel in Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder vor Ort ist, ist noch offen. Das gilt auch für seinen Einsatz bei der anstehenden Jahreshauptversammlung der Gladbacher am kommenden Montag (18 Uhr) im Borussia-Park.