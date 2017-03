Die beste U19-Mannschaft der Rückrunde, Bayer 04 Leverkusen, empfängt Borussia Mönchengladbach.

Zuletzt spielte Leverkusen unentschieden – 1:1 gegen den Wuppertaler SV. Gegen Arminia Bielefeld sprang auch für Mönchengladbach zuletzt eine Punkteteilung heraus (1:1). Im Hinspiel hatte Bayer 04 auswärts einen 3:1-Sieg davongetragen.

Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den Gastgeber 47 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe von Bayer 04 Leverkusen lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 59 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Das bisherige Abschneiden der Borussia: zehn Siege, sechs Punkteteilungen und fünf Misserfolge. Der Gast rangiert mit 36 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Leverkusen entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Borussia Mönchengladbach in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist. Von der Offensive von Bayer 04 geht immense Gefahr aus. Mehr als zweimal pro Partie befördert der Angriff den Ball im Schnitt über die Linie. Auf fremdem Terrain fühlt sich Mönchengladbach pudelwohl, sodass sich die Fohlen für das Gastspiel bei Bayer 04 Leverkusen etwas ausrechnet. Hier treffen die beiden stärksten Mannschaften der Rückrunde aufeinander. Leverkusen sammelte nach der Winterpause 18 Punkte, die Borussia holte in dieser Zeit 17 Zähler. Borussia Mönchengladbach ist gewillt, dem Favoriten in die Suppe zu spucken. Die letzten Ergebnisse stärkten definitiv das Selbstbewusstsein.