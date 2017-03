Das Spiel zwischen der SF Niederwenigern und dem Duisburger SV 1900 endete 1:2.

Den großen Hurra-Stil ließ Duisburg vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel beim Gast hatte Niederwenigern schlussendlich mit 5:3 gewonnen.

Der DSV tauschte diesmal zwei Spieler in der Startaufstellung. Für Hatta und Sadiklar standen heute Schiek und Yildirim auf dem Platz. Das 1:0 von Niederwenigern durfte Ismail Anil Kisin bejubeln (26.). Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung der SF Niederwenigern. In Durchgang zwei lief Lauritz Angerstein anstelle von Fabian Lümmer für Niederwenigern auf. Gleich nach dem Wiederanpfiff bekam der Duisburger SV 1900 einen Elfmeter, den Tayfun Yildirim erfolgreich verwandelte (49.). Murat Kara ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Duisburg. Schlussendlich reklamierte der DSV einen Sieg in der Fremde für sich und wies die SF Niederwenigern in die Schranken.

Trotz der Niederlage behält Niederwenigern den elften Tabellenplatz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der SF Niederwenigern etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte Niederwenigern. Die drei Punkte bringen für den Duisburger SV 1900 keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Duisburg zu besiegen.