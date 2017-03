Die Beobachter staunten nicht schlecht: DJK Katernberg stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den SC Frintrop mit 3:1.

Mit breiter Brust war Frintrop zum Duell mit Katernberg angetreten – der Spielverlauf ließ beim SC Frintrop jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte Frintrop für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Katernberg startete mit drei Änderungen in diese Partie. Für Liptau, Tönneßen und Hardt liefen diesmal Hoppe, Cieplik und Erciyas auf. Die 20 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Muhammed Basar brachte DJK Katernberg bereits in der zweiten Minute in Front. Markus Lihs sicherte dem SC Frintrop nach 13 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Bis zur ersten personellen Änderung, als Reid Osei Lihs ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (59.). Basar brachte Frintrop per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (65./73.). Am Ende stand Katernberg als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die Katernberger bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sieben Unentschieden und 13 Pleiten. DJK Katernberg macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz 16. Katernberg beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Durch diese Niederlage fällt der SC Frintrop in der Tabelle auf Platz acht. In den letzten fünf Begegnungen holte Frintrop insgesamt nur sechs Zähler. DJK Katernberg trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den Mülheimer SV 07.