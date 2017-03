Beim TuS Essen-West holte sich der SV Schwafheim eine 1:4-Schlappe ab.

Auf dem Papier erwartete die Zuschauer ein ausgeglichenes Match. Auf dem Platz erwies sich Essen-West als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Am Schluss schlug der TuS Essen-West Schwafheim vor eigenem Publikum mit 4:1 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Essen-West bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und zwölf Pleiten. Trotz des Sieges fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz 13. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim TuS Essen-West. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Der SV Schwafheim musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur sechs Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Aufsteigers immens. In der Defensive drückt der Schuh bei Schwafheim, was in den 51 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der SV Schwafheim taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Schwafheim trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf RW Oberhausen U23.