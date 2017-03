Die Westfalenliga 2 geht in den 23. Spieltag. Da momentan ein Top-Duell das nächste jagt, steht auch an diesem Spieltag wieder ein Topspiel an.

Mit dem 23. Spieltag beginnt in der Westfalenliga 2 einer der wichtigsten Monate der Fußballsaison. Und der April startet mit einem Spieltag der Extraklasse. Ob an der Tabellenspitze oder im Abstiegskampf, gleich vier Partien finden zwischen direkten Konkurrenten statt. Der Kirchhörder SC trifft auf DSC Wanne Eickel. Mit einem Sieg könnten die Kirchhörder punktgleich mit dem DSC ziehen. An der Tabellenspitze gastiert die TuS Hordel bei Westfalia Herne. Dabei braucht Hordel einen Sieg, um weiterhin eine Rolle im Aufstiegskampf zu spielen. Außerdem empfängt der FC Iserlohn den TuS Sinsen zum direkten Duell im oberen Tabellenmittelfeld. Im Abstiegskampf treffen sich SV Horst-Emscher und der FC Lennestadt. Beide Teams brauchen die Punkte, um ihre Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Neben den direkten Duellen ist der SC Neheim zu Gast beim Holzwickeder SC. Trainer Axel Schmeing hat klare Erfahrungen an die Partie: "Die Rückrundentabelle lügt nicht. Der SC Neheim steht dort nicht umsonst ganz oben. Ich erwarte ein enges Spiel. Wir wollen jedoch unsere weiße Weste zu Hause bewahren und nicht verlieren." Den 23. Spieltag tippt Axel Schmeing (Trainer Holzwickeder SC):

Tipps Heim Gast Experte RS Kirchhörder SC 58 DSC Wanne-Eickel 1:1 1:2 Holzwickeder SC SC Neheim - 3:1 SV Concordia Wiemelhausen Lüner SV 0:2 1:4 Westfalia Herne DJK TuS Hordel 3:1 2:1 Mengede 08/20 BV Westfalia Wickede 1:2 0:2 FC Iserlohn 46/49 TuS 05 Sinsen 4:1 2:0 SV Horst-Emscher 08 FC Lennestadt 1:2 0:0 SpVg Olpe SV Brackel 1:1 1:0

Zur Startseite