Auf der Pressekonferenz nach dem Pokalsieg von Rot-Weiss Essen gegen den Wuppertaler SV war RWE-Trainer Sven Demandt äußerlich komplett entspannt.

Dabei hatte er zuvor einen Fight gesehen, der jeden der Zuschauer ab dem 1:0 für den WSV in seinen Bann gezogen hatte. Über die Phase vor dem ersten Tor kann man den Mantel des Schweigens hüllen, fand auch Demandt, der betonte: "Wir sind sehr froh und glücklich. Es war ein sehr wichtiges Spiel, das hat man den Spielern vor der Pause angemerkt, da lief es sehr zerfahren. Bis zum 0:1 haben beide Teams richtig wenig zugelassen. Es wurde viel mit langen Bällen operiert, auch unsere Offensive hat es nicht geschafft sich durchzusetzen."

Doch nach dem 0:1 durch Niklas Heidemann lief es auf einmal bei den Essenern. Demandt: "Da hat die Partie richtig Fahrt aufgenommen und wurde zum richtigen Pokalfight." Innerhalb von zehn Minuten fackelte RWE ein Feuerwerk ab und drehte die Partie entscheidend. Der Trainer war begeistert - vor allem von Benjamin Baier und Timo Brauer, denn: "Sie haben nicht nur wegen der Tore überzeugt. Man hat in der entscheidenden Phase auch an ihrer Körpersprache gesehen, dass sie vorneweg gehen wollen." Ganz nebenbei traf das Duo auch drei Mal ins Schwarze. Der Anschluss zum 2:3 war nur Ergebniskosmetik. Erklären konnte Demandt die plötzliche Torflut auch nicht: "Auf einmal hauen wir jedes Ding rein. Steuern kann man das leider nicht, auch wenn ich weiß, dass wir die Qualität haben. In Verl hatten wir vier dicke Dinger und machen keinen rein, beim WSV treffen wir alles. Wir haben auf einmal einen Schub gekriegt. Erst mussten wir uns schütteln nach dem 0:1, dann haben die Jungs gezeigt, dass sie das Spiel nicht abgeben wollen."

Fazit von Demandt: "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das war große klasse, wie die Jungs das hinbekommen haben. Unter diesen Voraussetzungen eine Partie so zu drehen, da gehört schon was dazu." Jetzt können sich die Essener zurücklehnen und schauen, wer im Finale der Gegner wird. Am 2. Mai steigt das zweite Halbfinale zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem MSV Duisburg. Die RWE-Fans werden den Zebras die Daumen drücken. Denn wenn der MSV im Finale steht und gleichzeitig unter die ersten vier Teams in Liga drei kommt, dann steht RWE automatisch im DFB-Pokal.