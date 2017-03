Schalke-Verteidiger Naldo könnte noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehren. Das verriet der 34-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Schalkes Abwehrspieler Naldo hofft noch in dieser Saison auf sein Comeback. Eigentlich war der 34-Jährige nach seinem Muskelriss im Adduktorenbereich erst wieder für die kommende Spielzeit eingeplant. „Unser Arzt war bei der letzten Untersuchung sehr zufrieden. Es gibt die Chance, dass ich im Endspurt zurückkehre“, sagt der Routinier unserer Redaktion.

Muskelriss festgestellt

Beim Europa League-Heimspiel gegen PAOK Saloniki (1:1) war Naldo mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt worden. Am Folgetag wurde der Muskelriss festgestellt.

Naldo wird sein Pensum in Kürze von Fahrradfahren auf leichtes Joggen steigern. „Ich arbeite täglich mehrere Stunden in der Reha. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison noch für Schalke spielen und in der Saison-Endphase helfen kann“, so Naldo, „wenn kein Risiko mehr besteht und ich zum Ende der Serie zurückkehren kann, wäre das toll.“