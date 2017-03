In der Oberliga Niederrhein findet am Mittwochabend der 24. Spieltag statt - es ist eine Englische Woche für die Teams.

Nicht nur das Topspiel zwischen Schonnebeck und dem KFC Uerdingen steht vor der Tür - es ist die erste Vorentscheidung im Aufstiegsrennen - sondern auch die anderen Teams müssen am Mittwochabend ran. So muss unter anderem der VfR Fischeln gegen den VfB Homberg antreten. Werner Fuck ist Abteilungsleiter Fußball bei den Krefeldern und hat ein gutes Gefühl, was den Spielausgang für seinen Klub angeht.

Den 24. Spieltag tippt Werner Fuck (Abteilungsleiter Fußball VfR Krefeld-Fischeln):