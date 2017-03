Ohne Raffael nahm Borussia Mönchengladbach am Dienstag die Vorbereitung auf den Endspurt in der Fußball-Bundesliga auf, die am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Europe-League-Konkurrent Eintracht Frankfurt beginnt.

Fünf Minuten vor dem Trainingsstart am Borussia-Park stieg der Brasilianer, der am Dienstag seinen 32. Geburtstag feierte, wieder ins Auto. Der Angreifer hatte jedoch nicht von Trainer Dieter Hecking einen freien Tag genehmigt bekommen. Raffael schwangere Frau Jamily erwartet ihr drittes und viertes Kind. Und teilte ihrem Gatten mit, dass es am Dienstag so weit sein könnte. Raffael wird Vater von Zwillingen.

Die Besetzung beim Morgentraining der Fohlenelf war ohnehin schon übersichtlich. US-Nationalspieler Fabian Johnson fehlte wegen eines Muskelfaserrisses, Weltmeister Christoph Kramer wegen einer Knieverletzung, dessen Heilungsprozess einige Wochen in Anspruch nehmen dürfte. Dazu kommen jene acht Nationalspieler, die mit ihren Teams noch unterwegs sind und erst am Mittwoch um 15.30 Uhr am Borussia-Park wieder in die Vorbereitung einsteigen werden.

Auf das Mannschaftstraining verzichteten am Dienstag auch Mahmoud Dahoud und Tobias Strobl. Spielmacher Dahoud war zuletzt beim 0:1 in der Bundesliga gegen Bayern München wegen muskulärer Probleme bereits ausgefallen. Der Ex-Hoffenheimer Strobl klagte nach seinem Einsatz am Freitag im Testspiel gegen Zweitligist FC St. Pauli (4:4) über Adduktorenprobleme. Beide angeschlagenen Borussen begnügten sich mit Lauftraining und leichten Übungen. “Ich denke, bei beiden sieht es trotzdem ganz gut aus”, sagt Trainer Dieter Hecking mit Blick auf das Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt. Kapitän Lars Stindl machte nach überwundenen Muskelproblemen im Beckenbereich die komplette Einheite mit und dürfte wieder einsatzbereit sein. Selbst Ibrahima Traoré könnte für das Frankfurt-Spiel ein Thema sein. Der Mittelfeldspieler hat sich nach viermonatiger Verletzungspause zurückgemeldet. “Ibo ist heiß, für Samstag schließe ich nichts aus”, sagt Trainer Hecking.