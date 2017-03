Während das erste Halbfinale im Niederrheinpokal zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen schon am Dienstagabend (19.30 Uhr) über die Bühne geht, findet das zweite Semifinale gute fünf Wochen später statt.

Wuppertal oder Essen werden bis zum 2. Mai auf ihren Finalgegner warten müssen. Denn der Verband setzte die Partie zwischen Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg erst für den 2. Mai (19.30 Uhr) an. Wir haben bei Wolfgang Jades, Spielleiter des Niederrheinpokals, nachgefragt, warum das zweite Halbfinale erst im Mai stattfinden wird.

Wolfgang Jades, freuen Sie sich auch schon auf das Spiel Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen?

Natürlich. Solche tollen Nachbarschaftsduelle zweier Traditionsklubs wollen die Fans doch sehen. Ich hoffe auf ein spannendes, tolles, faires, aber allen voran friedliches Fußballfest. Möge die sportlich bessere Mannschaft am Ende gewinnen.

Der Sieger des Duells WSV gegen RWE wird sich lange gedulden müssen, um den Finalgegner zu erfahren. Warum?

Ursprünglich wollten wir beide Halbfinals innerhalb von zwei Tagen austragen. Das ging aber terminlich nicht. Eigentlich waren dafür der 18. und 19. April vorgesehen. Doch am 19. April bestreitet jetzt Rot-Weiß Oberhausen gegen Borussia Dortmund II ein Nachholspiel in der Regionalliga West. Es ist wirklich nicht einfach, einen Termin zu finden. Wir müssen auf alles achten: Wann spielt Borussia Mönchengladbach, wann spielt Schalke, wann spielt Dortmund, wann ist Champions League, wann sind natürlich die Nachholspiele - das alles muss berücksichtigt werden. Dass Oberhausen und Duisburg nun am 2. Mai spielen, ist wirklich nicht ideal. Nur drei Wochen später, am 25. Mai, findet ja schon das Endspiel statt.

Wo wird das Finale denn ausgetragen?

Aktuell haben sich der Wuppertaler Sportverein und das Stadion Essen als Austragungsorte beworben. Es gibt zehn Kriterien, die die Vereine erfüllen müssen. Dann werden wir entscheiden, an wen wir das Finale vergeben.

Man munkelt, dass ein Kriterium eine Kapazität von 500 VIP-Plätzen ist. Ist das richtig? Falls ja: Warum ist diese große Anzahl an VIP-Plätzen eine Voraussetzung? Das Stadion am Zoo in Wuppertal bietet beispielsweise nur 199 VIP-Plätze...

Dazu möchte ich mich nicht äußern. Die Vereine oder Städte, die sich für das Niederrheinpokalfinale als Austragungsort beworben haben, wissen um die Anforderungen.