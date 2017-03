Vor dem Pokalschlager am Dienstagabend (19.30 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen haben WSV-Fans an vielen Bahnhöfen eigens für das Pokalspiel entworfene Plakate platziert.

"Ganz Wuppertal will in den DFB-Pokal! Scheiß RWE!", steht in Großbuchstaben auf den Ankündigungs-Plakaten zum Niederrheinpokal-Halbfinalspiel am Dienstagabend.

Wenige Tage zuvor hatten zuerst RWE-, dann KFC-Fans die Eingänge im Stadion am Zoo beschmiert.

Die Bundespolizei ist auf das brisante West-Duell vorbereitet.