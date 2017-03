Emre Mor hat beim 3:1-Sieg der türkischen Nationalelf gegen Moldau geglänzt und sein erstes Türkei-Tor erzielt. Aubameyang und Dembélé feierten.

Der Dortmunder Bundesliga-Profi Emre Mor hat am Montag beim 3:1 (2:0) der türkischen Fußball-Nationalmannschaft im Testspiel gegen Moldau sein erstes Länderspieltor erzielt. Der 19-Jährige eröffnete in der 14. Minute den Trefferreigen für die Gastgeber in Eskisehir. Ahmet Calik (24.) und Cengiz Under (52.) erhöhten für die Türken auf 3:0, ehe den Moldawiern in der Schlussminute noch der Ehrentreffer durch Radu Ginsari gelang.

BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang feierte das schwarz-gelbe Talente. Via Twitter fragte er Emre Mor: "Was tust du Moldau an?" Und teilte mit: "Was für ein Spiel." Ousmane Dembélé twitterte einen Trick von Emre Mor gegen Moldau und drückte seine Begeisterung durch mehrere Smileys aus.