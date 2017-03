Die Mannschaft von Rot-Weiss Essen hat sich am Montagabend mit einem Facebook-Video an die Fans gewandt.

"Ihr für uns und wir für Euch. Wir auf dem Platz und Ihr auf den Rängen. Lasst uns gegenseitig anstecken von Leidenschaft, Emotionen und Siegeswillen. Gemeinsam für unseren RWE. Damit der Pott in Essen bleibt", mit diesen Worten richtet sich Kapitän Benjamin Baier mit seinen Mannschaftskollegen an die RWE-Fans. Rund 4000 bis 5000 Essener werden am Dienstagabend in Wuppertal erwartet.