Für die Spielvereinigung heißt es am Mittwochabend vor heimischer Kulisse: Der Spitzenreiter kommt. Der direkte Verfolger des KFC Uerdingen hat sich einiges vorgenommen.

Die Essener sind gefordert – lediglich fünf Punkte trennen Schonnebeck von Uerdingen. Jetzt treffen beide Aufstiegs-Aspiranten aufeinander. Dieses Spiel könnte für den weiteren Saisonverlauf maßgeblich sein. Wir sprachen im Vorfeld mit dem Schonnebecker Abwehrchef Matthias Bloch, seines Zeichens Kapitän der Essener und verlängerter Arm von Cheftrainer Dirk Tönnies.

Matthias Bloch, Uerdingen hat gegen Velbert Punkte liegen gelassen – jetzt könnten Sie mit einem Sieg nochmal für Hochspannung sorgen. Wie wollen Sie diese Chance nutzen, wie wichtig sind drei Punkte?

Ich denke mal, wir wollen das Spiel einfach genießen und die Atmosphäre voll und ganz aufsaugen und das bestmögliche Ergebnis rausholen. Was dabei herumkommt, das werden wir Mittwoch dann sehen. Wir wollen natürlich gewinnen, aber wir wissen, wie stark Uerdingen ist und wir sind nicht so vermessen zu sagen, dass wir sie auf jeden Fall schlagen werden. Wir brauchen einen guten Tag, aber auf unserem heimischen Kunstrasen sehe ich auch gute Chancen, dass wir da einiges abrufen können. Und dann werden wir hoffentlich die drei Punkte am Schetters Busch behalten.

Uerdingen ist für gefährliche Standards bekannt. Wie wichtig ist es, diese zu verteidigen?

Wir haben ja auch ein paar lange Ochsen hinten drin, da glaube ich schon, dass wir da gut aufgestellt sind. Selbstverständlich werden wir versuchen, so viele Standards wie möglich rund um den Sechzehner zu vermeiden und dann selbst die Nadelstiche nach vorne zu setzen. Mit unserer groß gewachsenen Abwehr kriegen wir das hin.

Es ist definitiv ein Sechs-Punkte-Spiel. Ist es auch die Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg?

Ja. Ich glaube schon, dass Uerdingen sich im Falle eines Sieges die acht Punkte Vorsprung nicht mehr nehmen lassen würde.

Gibt der Trainer der Mannschaft jetzt im Angesicht dieses Spiels besondere Anweisungen mit auf den Platz, versucht er, das Team noch mehr zu motivieren?



Nein, ich denke, dass wir alle schon maximal motiviert sind, uns braucht keiner noch extra Reize geben. Uerdingen hat erst eine Saisonniederlage auf dem Konto – wir wollen ihnen die zweite zufügen. Alle werden frisch sein und sich den ganzen Tag drauf vorbereiten, auch wenn wir alle arbeiten müssen. Wir werden uns bis Mittwoch ausruhen, am Montag hatten wir noch eine lockere Laufeinheit zum Regenerieren und dann werden wir beim Spiel am Mittwoch voll angreifen.