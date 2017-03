Am Mittwoch trifft der TV Jahn Hiesfeld auf den 1. FC Bocholt. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Beim VfB 03 Hilden gab es für Hiesfeld am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 3:0-Niederlage. Am vergangenen Sonntag ging auch Bocholt leer aus – 1:3 gegen den VfR Krefeld-Fischeln. Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel streben beide Teams im Rückspiel nach der vollen Punkteausbeute.

Die Saison des TV Jahn Hiesfeld verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt verbucht der Gastgeber acht Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen. Auf zwölftem Rang hielt sich der Hiesfelder in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne. Gegenwärtig rangiert Hiesfeld auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken.

Der FCB weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Mit 42 Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem dritten Rang. In der Fremde ruft die Bocholter die eigenen Qualitäten bislang souverän ab. Gelingt dies auch beim Gastspiel beim TV Jahn Hiesfeld? Hiesfeld steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison des 1. FC Bocholt bedeutend besser als die des TV Jahn Hiesfeld.