Diese Woche ist der VfB Homberg in der Oberliga bei Krefeld-Fischeln zu Gast.

Es steht ein „Sechs-Punkte-Spiel“ für den VfR Krefeld-Fischeln auf dem Programm. Zuletzt holte Krefeld-Fischeln einen Dreier gegen den 1. FC Bocholt (3:1). Homberg dagegen kam zuletzt gegen den Cronenberger SC zu einem 0:0-Unentschieden. Der VfR Krefeld-Fischeln hatte im Hinspiel beim VfB Homberg die Nase klar mit 4:1 vorn gehabt.

Neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für Krefeld-Fischeln dar. Der aktuelle Ertrag des Gastgebers zusammengefasst: zwölfmal die Maximalausbeute, ein Unentschieden und zehn Niederlagen. Mit 37 ergatterten Punkten steht der VfR Krefeld-Fischeln auf Tabellenplatz fünf.

Zehn Siege und sechs Remis stehen sieben Pleiten in der Bilanz von Homberg gegenüber. Mit 36 gesammelten Zählern hat der Gast den sechsten Platz im Klassement inne. Die Mannschaften liegen auf Schlagdistanz zueinander. Nur einen Punkt beträgt der Abstand in der Tabelle. Besonderes Augenmerk sollte der VfB Homberg auf die Offensive von Krefeld-Fischeln legen, die im Schnitt über zweimal pro Match ein Tor erzielt. Der VfR Krefeld-Fischeln bekommt es mit einer harten Nuss zu tun. In der Fremde weiß Homberg bislang zu überzeugen. Beide Mannschaften dürften sich die gleichen Siegchancen ausrechnen. Im Tableau liegen die Kontrahenten in jedem Fall dicht beieinander.