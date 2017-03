Am Mittwoch trifft der VfB 03 Hilden in der Oberliga auf den SV Hönnepel-Niedermörmter.

Hinter Hilden liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen den TV Jahn Hiesfeld verbuchte man einen 3:0-Erfolg. Das letzte Ligaspiel endete für Hönnepel mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den SC Kapellen-Erft. Das Hinspiel hatte der VfB 03 Hilden beim SV Hö-Nie mit 2:1 für sich entschieden. Jetzt muss Hö.-Nie. dreifach punkten, wenn die Aufholjagd im Tabellenkeller nicht frühzeitug abgebrochen werden muss.

In den letzten fünf Spielen schaffte Hilden lediglich einen Sieg. Die Bilanz des Gastgebers nach 23 Begegnungen setzt sich aus zehn Erfolgen, fünf Remis und acht Pleiten zusammen. Die Hildener rangiert mit 35 Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus. Die Offensive des VfB 03 Hilden in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 50-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu.

Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – neun Punkte aus den letzten fünf Partien holte der SV Hönnepel-Niedermörmter. Die Zwischenbilanz des Gasts liest sich wie folgt: zwei Siege, zehn Remis und elf Niederlagen. Auf dem 18. Platz der Hinserie nahm man von SV Hönnepel-Niedermörmter wenig Notiz. Der aktuell dritte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. In der Fremde ist bei Hönnepel noch Sand im Getriebe. Erst fünf Punkte sammelte man bisher auswärts. Mit lediglich 16 Zählern aus 23 Partien steht der SV Hö-Nie auf einem Abstiegsplatz. Mit erst 29 erzielten Toren hat der SV Hönnepel-Niedermörmter im Angriff Nachholbedarf.

Die Offensive von Hilden kommt torhungrig daher. Über zwei Treffer pro Match markiert der VfB 03 Hilden im Schnitt. Dieses Spiel wird für Hönnepel sicher keine leichte Aufgabe, da Hilden 19 Punkte mehr aus den bisherigen Spielen zu Tage förderte.