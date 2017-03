Fortuna Bottrop hat am kommenden Wochenende keinen Geringeren als die SF Hamborn 07 zum Gegner.

Bottrop musste sich im vorigen Spiel dem VfR Bottrop-Ebel mit 2:1 beugen. Nach der 0:1-Niederlage gegen Genc Osman Duisburg am letzten Spieltag ist Hamborn um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Im Hinspiel hatte die Löwen einen 7:1-Kantersieg davongetragen.

Die Fortuna verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte ein. Die Bilanz des Gastgebers nach 23 Begegnungen setzt sich aus acht Erfolgen, fünf Remis und zehn Pleiten zusammen.

Die SF Hamborn 07 erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen. Mit 66 Zählern führt der Tabellenprimus das Klassement der Bezirksliga Niederrhein 5 souverän an. An der Hintermannschaft von Hamborn ist kaum ein Vorbeikommen, erst 15-mal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Bezirksliga Niederrhein 5 weist bis dato einen besseren Wert auf.

Vor allem die Offensivabteilung der Löwen muss Fortuna Bottrop in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als dreimal pro Spiel. Auf Bottrop wartet ein dickes Kaliber, verlief die bisherige Spielzeit der SF Hamborn 07 doch bedeutend besser als die Saison der Fortuna.