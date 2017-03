Zwei Spiele in Folge hat Drittligist MSV Duisburg gewonnen. Das hat die Verantwortlichen deutlich entspannt.

Wir sprachen mit Ingo Wald, Präsident des MSV Duisburg, über seine Gemütslage nach der kurzen Schwächephase, das Szenario bei einem Zweitliga-Aufstieg sowie die Möglichkeiten, die die Zebras auf dem Weg zur vollständigen finanziellen Gesundung ausschöpfen würden.

Ingo Wald, Sie wirkten nach den jüngsten Siegen erleichtert. War Ihre Stimmungslage stellvertretend für den ganzen MSV?

Ich war natürlich erleichtert - wie wahrscheinlich auch alle Fans. Jedem ist bewusst, dass der Aufstieg in die 2. Liga von hoher Bedeutung ist. Das ist nicht wegzudiskutieren. Da hatte ich kurz Angst, dass sich die Situation in eine falsche Richtung entwickelt.

Kam diese Unruhe mitunter auch dadurch, dass die Mannschaft nicht vollends das Gefühl übermittelt hat, dass sie unbedingt den 1. Platz verteidigen möchte?

Das einzige Spiel, in dem es nicht gestimmt hat, war das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden. Das haben wir intern auch kritisch besprochen. In den anderen Spielen war der Mannschaft in puncto Einstellung, in der Bereitschaft, alles für den MSV zu geben, kein Vorwurf zu machen.

Bei Heimspielen ist die Anspannung sogar noch ein Stück größer als bei Auswärtsspielen Ingo Wald

Dennoch haben teilweise die Ergebnisse nicht gestimmt. Wie sehr hat Sie das persönlich beunruhigt?

Ich spüre in der Tat eine sehr große Anspannung, auch wenn ich ein unerschütterliches Vertrauen zur Mannschaft und der sportlichen Leitung habe. Bei Heimspielen ist die Anspannung sogar noch ein Stück größer als bei Auswärtsspielen. Zuhause überlege ich in der Tat schon in der Halbzeit, was ich nach dem Spiel auf eventuelle Fragen entgegnen kann. Denn auch ich kann nicht jede Emotion unterdrücken. Dann muss man sich zurechtlegen, was man sagt, ohne Porzellan zu zerschlagen. Auswärts werde ich so oft nicht angesprochen (lacht).

In Lotte zum Beispiel ist die Erwartungshaltung kleiner. Kann man als Duisburger neidisch auf diese Ruhe sein, die dort herrscht? Schließlich lauern die Sportfreunde ja hinter dem Spitzenreiter.

Dass sie unbekümmert spielen können, ist keine Frage. Dadurch haben sie sicher auch einen Vorteil. Aber ehrlich gesagt: Mich interessiert nur der MSV. Wenn man sieht, wie wir in der Tabelle stehen und wie hart es im Gegensatz unsere Mitabsteiger Frankfurt und Paderborn bislang getroffen hat, glaube ich, dass wir sehr viel richtig gemacht haben. Wir tun sehr gut daran, dass wir uns nur auf uns fokussieren.

Dennoch hatten Außenstehende bei manchen Aussagen auf Pressekonferenzen vor und nach Spielen nicht das Gefühl, dass aufgrund der ausbleibenden Ergebnisse Unzufriedenheit herrscht. Hat sie das manchmal gestört?

Nein. Und ich sage Ihnen auch warum: Man muss immer unterscheiden, was man intern sagt und wie man sich nach außen darstellt. Wir sind in der internen Kommunikation sehr kritikfähig. Jeder ist klar in seiner Aussage. Aber: Nach außen kann jeder Spieler erwarten, dass die sportliche Leitung sich vor die Spieler stellt. Genauso wie die sportliche Leitung erwarten kann, die volle Unterstützung durch den Vorstand zu bekommen. Das ist nicht anders als in einem Wirtschaftsunternehmen: als Vorgesetzter habe ich eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter, und eventuelle Fehler müssen intern angesprochen werden. Das ist keine Weichspülerei oder Verharmlosung. Manche Fans und auch Medien erhoffen sicher, dass wir öffentlich auf den Tisch hauen. Aber wir werden uns nicht treiben lassen und populistisch handeln. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen - und werden weiter seriös arbeiten.

Was wäre denn für Sie populistisches Handeln gewesen?

Zum Beispiel hätte man undifferenziert auf unsere Stürmer schimpfen können, weil wir wenig Tore geschossen haben. Aber man sollte auch berücksichtigen, dass sich alle Stürmer uneingeschränkt in den Dienst der Mannschaft stellen. Die Laufbereitschaft unserer Stürmer ist enorm, und das frühe Anlaufen der Gegenspieler als erste Verteidiger ist auch ein Grund dafür, dass wir so wenige Gegentore erhalten haben. Viele werden jetzt sagen, Stürmer werden an Toren gemessen. Das ist sicherlich nicht falsch, aber ich bin der Meinung, dass man die die Gesamtleistung bewerten muss.

