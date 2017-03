Ein Tor machte den Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten aus – der FC Roj siegte mit 2:1.

Vor dem Anpfiff sprachen die Experten von einem Match auf Augenhöhe. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Roj bei der TuS Hannibal mit 2:0 für sich entschieden.

Beim FC Roj standen diesmal Aruna, Kanarya, Dogan und Arslan statt Turgut, k.A., Kilit und Akbulut auf dem Platz. Auch die TuS Hannibal veränderte die Startelf und schickte Berro, Camara und Hamdaoui für Benali, Kopuz und Dahbi auf das Feld.

80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Roj schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Mounir Boulakhrif zum 1:0. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. In Durchgang zwei lief Fikret Akbulut anstelle von Boulakhrif für den Aufsteiger auf. Samir Zulfic versenkte den Ball in der 72. Minute im Netz des FC Roj. Issaka Aruna besorgte in der Schlussphase schließlich den zweiten Treffer für Roj (78.). Am Ende verbuchte der FC Roj gegen die TuS Hannibal einen Sieg.

Nach fünf sieglosen Spielen ist Roj wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Für den FC Roj geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die TuS Hannibal. Lediglich sieben Punkte holte man. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz zehn. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert Roj beim Werner SC, die TuS Hannibal empfängt zeitgleich den FC Overberge.