Ein Tor machte den Unterschied in der Oberliga-Begegnung zwischen dem ETB SW Essen und den Sportfreunden Baumberg, die mit 2:1 endete.

Kurios: Es war der erste Heimsieg der Essener in dieser Saison. Das Tor des Tages fiel in der 93. Minute.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Essen bei Baumberg mit 2:1 für sich entschieden.

Beim ETB standen diesmal Hotoglu und Fechner statt Tsourakis und Peterburs auf dem Platz. Auch die Sportfreunde Baumberg veränderte die Startelf und schickte Ucar, Weniger und Duran für Maslar, Klotz und Krone auf das Feld.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach 66 Minuten sahen die 320 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Baumberg durch Roberto Guirino. Bernad Gllogjani, der von der Bank für Deniz Dominik Hotoglu kam, sollte für neue Impulse beim ETB SW Essen sorgen (72.). In der 86. Minute verwandelte Gllogjani einen Elfmeter zum 1:1 für den Gastgeber. Zum Mann des Spiels avancierte Fabio la Monica, der für Essen in der Schlussphase den Siegtreffer markierte (93.).

Nach dem dritten Spiel in Folge ohne Niederlage hat sich der ETB ein Stück aus der Gefahrenzone bewegt und erstmals nach langer Zeit die Abstiegsränge verlassen. Der ETB SW Essen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sieben Unentschieden und zehn Pleiten. Mit drei Punkten im Gepäck verlässt Essen die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 14. Tabellenplatz.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Baumberg auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz zehn. Am kommenden Mittwoch trifft der ETB auf TuRU Düsseldorf (19:00 Uhr), die Sportfreunde Baumberg reist zum TSV Meerbusch (19:30 Uhr).